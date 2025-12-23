Организатор сплавов Лысенко оценила версию, что Усольцевы уплыли на лодке

Таинственное исчезновение Усольцевых в красноярской тайге продолжает будоражить общественность. Было высказано много версий о том, что могло произойти с семьей в Кутурчинском Белогорье. Недавно, в частности, прозвучало предположение о том, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и 5-летняя Арина с какой-то целью могли сплавиться по реке.