Организатор сплавов Лысенко оценила версию, что Усольцевы уплыли на лодке

Таинственное исчезновение Усольцевых в красноярской тайге продолжает будоражить общественность. Было высказано много версий о том, что могло произойти с семьей в Кутурчинском Белогорье. Недавно, в частности, прозвучало предположение о том, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и 5-летняя Арина с какой-то целью могли сплавиться по реке.
Эту версию в беседе с aif.ru оценила Анна Лысенко, заместитель директора компании, которая организует сплавы по Мане.
«Могли ли Усольцевы сплавиться на лодке? Смотря какое течение реки. Но, думаю, это реально. Муж на веслах, ребенка как-то посадили. Но вопрос: где они нашли лодку? Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их», — сказала собеседник издания.
Если же предположить, что Усольцевы специально заранее подготовили лодку для побега, то следует задаться еще одним вопросом: куда они могли поплыть?
«Мана впадает в Енисей, и куда они решили по Мане на лодке добраться, не представляю», — поделилась Лысенко.
Ранее туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко допустил, что Усольцевы могли утонуть в реке Мана.