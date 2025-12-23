Мирошник заявил о росте количества ударов ВСУ по объектам энергетики России

Украина усиливает атаки на российские объекты. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, под обстрелы в последнее время попадают как инфраструктура гражданского назначения, включая энергетическую, так и объекты, связанные с флотом.