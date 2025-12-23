Ричмонд
Мирошник заявил о росте количества ударов ВСУ по объектам энергетики России

Украина усиливает атаки на российские объекты. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, под обстрелы в последнее время попадают как инфраструктура гражданского назначения, включая энергетическую, так и объекты, связанные с флотом.

Источник: Life.ru

«Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и с доставкой нефтепродуктов», — заявил Мирошник.

Ранее, 22 декабря, поступала информация о повреждении двух причалов и двух судов в районе города Темрюк Краснодарского края. За несколько дней до этого сообщалось об атаке на танкер в нейтральных водах Средиземного моря.

Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Чёрного моря. Основная часть целей пришлась на территорию Республики Крым. Ещё один беспилотник зафиксировали и уничтожили над Чёрным морем. Все аппараты относились к самолётному типу и находились в зоне ответственности дежурных сил ПВО.

