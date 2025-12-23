Мирошник заявил о росте количества ударов ВСУ по объектам энергетики России

«Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и с доставкой нефтепродуктов», — заявил Мирошник.
Ранее, 22 декабря, поступала информация о повреждении двух причалов и двух судов в районе города Темрюк Краснодарского края. За несколько дней до этого сообщалось об атаке на танкер в нейтральных водах Средиземного моря.
Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Чёрного моря. Основная часть целей пришлась на территорию Республики Крым. Ещё один беспилотник зафиксировали и уничтожили над Чёрным морем. Все аппараты относились к самолётному типу и находились в зоне ответственности дежурных сил ПВО.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.