Дочь дипломата Белецкого задержана по подозрению в убийстве матери и братьев

Дочь известного советского дипломата Виктора Белецкого, Валерия, задержана по подозрению в убийстве собственной матери и двух малолетних сводных братьев. Как сообщает KP.RU, ключевым мотивом преступления могло стать многомиллионное наследство.
Жертвами по версии следствия стали вдова дипломата Римма Белецкая и ее сыновья, 10-летний Глеб и 12-летний Илья, пропавшие без вести в 2013 году. Спустя 12 лет расследование вышло на главных подозреваемых — старшую дочь Риммы от первого брака Валерию и ее мужа Александра Кузмина.
Адвокат пропавшей семьи еще в начале следствия отмечал странное поведение Валерии. Та не проявляла активного беспокойства, утверждая, что мать с братьями просто скрываются. Она заявляла, что получала от матери звонки, но не смогла предоставить этому никаких доказательств. Вместо поисков родных пара переехала в элитный особняк семьи на Рублевке.
Следствие полагает, что мотивом могло стать желание получить в единоличное владение наследство — особняк и другое имущество, доставшееся Римме Белецкой от мужа-дипломата. Тела жертв до сих пор не найдены, дело находится в завершающей стадии, говорится в статье.
