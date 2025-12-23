В Харькове на фоне включённых сирен прогремел взрыв

В Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена тревога с воздуха. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областях, а также в ряде районов Киевской и Житомирской областей.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Накануне вечером взрывы прогремели в Одессе. В Одесской области были включены сирены.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв уничтожил позиции украинских войск днепропетровском селе Новоподгородное. Позиции боевиков поразила авиация.
Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.