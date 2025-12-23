Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове на фоне включённых сирен прогремел взрыв

На Украине объявлена тревога с воздуха, по информации журналистов, в Харькове на фоне включённых сирен произошёл один взрыв.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».

«В Харькове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена тревога с воздуха. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областях, а также в ряде районов Киевской и Житомирской областей.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Накануне вечером взрывы прогремели в Одессе. В Одесской области были включены сирены.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв уничтожил позиции украинских войск днепропетровском селе Новоподгородное. Позиции боевиков поразила авиация.

Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше