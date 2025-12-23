Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове бездомных собак в Братске

IrkutskMedia, 23 декабря. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Братске. В интернете сообщается, что длительное время вблизи детского сада и школы обитают бездомные животные. Местные жители опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей.
Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СК России, при этом несмотря на имеющиеся нарушения, сотрудники профильных структур не принимают никаких мер реагирования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее агентство сообщало, что в Братске прокуратура Падунского района провела проверку после нападений безнадзорных собак на 16 детей в 2024—2025 годах. В результате суд обязал администрацию города выплатить пострадавшим моральную компенсацию на общую сумму 425 тысяч рублей.