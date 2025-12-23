Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове бездомных собак в Братске

IrkutskMedia, 23 декабря. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Братске. В интернете сообщается, что длительное время вблизи детского сада и школы обитают бездомные животные. Местные жители опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей.