Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове бездомных собак в Братске

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 декабря. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Братске. В интернете сообщается, что длительное время вблизи детского сада и школы обитают бездомные животные. Местные жители опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей.

Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СК России, при этом несмотря на имеющиеся нарушения, сотрудники профильных структур не принимают никаких мер реагирования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее агентство сообщало, что в Братске прокуратура Падунского района провела проверку после нападений безнадзорных собак на 16 детей в 2024—2025 годах. В результате суд обязал администрацию города выплатить пострадавшим моральную компенсацию на общую сумму 425 тысяч рублей.