Жительницу Приморья осудят за мошенничество с бюджетными деньгами

Муниципальному бюджету был нанесен ущерб свыше 8,8 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье перед судом предстанет 54-летняя жительница Артема. Ей инкриминируют особо крупное мошенничество при исполнении муниципального контракта на строительные работы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По версии следствия, в 2022 году между местной администрацией и коммерческой фирмой был заключен контракт на строительство. После его формального завершения обвиняемая, используя свое служебное положение, убедила чиновников, что все работы выполнены качественно и в полном объеме. Однако проверка показала, что значительная часть строительства так и не была проведена, а то, что сделали, грубо нарушало проект и нормы.

В результате этих махинаций муниципальному бюджету был нанесен ущерб свыше 8,8 миллиона рублей. Эти деньги женщина, по данным правоохранителей, присвоила. В рамках расследования проводились обыски, экспертизы, а на имущество подозреваемой был наложен арест на сумму более 7,2 миллиона рублей.

Следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Теперь судьба обвиняемой будет решаться в зале суда.