Жительницу Приморья осудят за мошенничество с бюджетными деньгами

По версии следствия, в 2022 году между местной администрацией и коммерческой фирмой был заключен контракт на строительство. После его формального завершения обвиняемая, используя свое служебное положение, убедила чиновников, что все работы выполнены качественно и в полном объеме. Однако проверка показала, что значительная часть строительства так и не была проведена, а то, что сделали, грубо нарушало проект и нормы.