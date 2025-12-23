Заморившая голодом ребенка мать из Норильска 7 раз не пускала в дом медиков

«Еще до последних родов было терпимо, и дети выглядели нормально, она работала кассиром. Конечно, она любила выпивать, но я как-то раз заходила к ним домой, ремонта не было, но было чисто! Что доломало эту семью, я не знаю. Наверное, алкоголь взял свое! Она сама из интерната, бабушек и дедушек у ее детей нет. Очень жалко малыша. Соседи писали на семью жалобы, когда мужик ее еще на свободе был! А когда посадили, она старалась для деток. Я думала, она за голову взялась. А потом снова началось», — сказала Ольга.