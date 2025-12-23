Заморившая голодом ребенка мать из Норильска 7 раз не пускала в дом медиков

Заморившая голодом пятимесячного сына жительница Норильска до последних родов держалась нормально, а после попадания мужа в колонию сломалась, рассказала aif.ru ее знакомая Ольга (имя изменено).
Напомним, 35-летняя мать четверых детей ушла из дома к знакомому 14 декабря и не появлялась в квартире вплоть до 17 числа. Все это время три ее дочери и один пятимесячный сын находились одни. Старшей дочери 15 лет, двум остальным — 2 года и 1 год.
17 декабря младший ребенок скончался от истощения. Только тогда мать вернулась домой. О смерти ребенка ей сообщила старшая дочь по телефону.
Предварительно, отец троих младших детей сейчас находится в исправительной колонии. Его заключили под стражу в январе 2025 года за домашнее насилие — он избивал супругу и старшую дочь.
«Еще до последних родов было терпимо, и дети выглядели нормально, она работала кассиром. Конечно, она любила выпивать, но я как-то раз заходила к ним домой, ремонта не было, но было чисто! Что доломало эту семью, я не знаю. Наверное, алкоголь взял свое! Она сама из интерната, бабушек и дедушек у ее детей нет. Очень жалко малыша. Соседи писали на семью жалобы, когда мужик ее еще на свободе был! А когда посадили, она старалась для деток. Я думала, она за голову взялась. А потом снова началось», — сказала Ольга.
Еще одна знакомая, Евгения, рассказала, что медсестра и педиатр несколько раз приходили к ребенку, но мама их не впускала.
«Медсестра к ней раз пять приходила и два раза педиатр. Записки маме оставляли, звонили ей…» — рассказала она.
После инцидента младших детей женщины доставили в лечебное учреждение, старшая дочь помещена в социальный приют для детей. Женщина находится под стражей.
Ранее знакомая семьи рассказала о странном поведении старшей дочери.