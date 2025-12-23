Стали известны последствия атаки БПЛА на Буденновск

Украинские БПЛА атаковали Буденновск этой ночью.
После атаки БПЛА в Ставропольском крае произошло возгорание промзоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в своем telegram-канале. Он отметил что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки нет.
По его словам, в регионе продолжает действовать режим «беспилотной опасности». Владимиров попросил жителей не снимать и не выкладывать в сеть кадры с пролетом или падением беспилотников, а также работой ПВО.