В Омске задержали хитреца, подменившего в магазине оригинальный телефон на муляж

К омским полицейским обратился приемщик комиссионного магазина на проспекте Комарова с заявлением о том, что его обманул один из клиентов. Следователь выяснил схему хитроумного мошенничества. Оказалось, что сотрудник магазина принял от омича дорогостоящий сотовый телефон и оценил его в 50 тысяч рублей. Владелец гаджета забрал деньги, однако через некоторое время вернулся, чтобы якобы перенести из гаджета важную информацию. На глазах у сотрудника магазина хитрец провел некоторые манипуляции и вернул телефон. Однако, возвращенный аппарат оказался муляжом.