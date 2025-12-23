В Омске задержали хитреца, подменившего в магазине оригинальный телефон на муляж

Полицейские задержали 34-летнего омича, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина подменил оригинальный телефон на муляж в одном из омских комиссионных магазинов.
К омским полицейским обратился приемщик комиссионного магазина на проспекте Комарова с заявлением о том, что его обманул один из клиентов. Следователь выяснил схему хитроумного мошенничества. Оказалось, что сотрудник магазина принял от омича дорогостоящий сотовый телефон и оценил его в 50 тысяч рублей. Владелец гаджета забрал деньги, однако через некоторое время вернулся, чтобы якобы перенести из гаджета важную информацию. На глазах у сотрудника магазина хитрец провел некоторые манипуляции и вернул телефон. Однако, возвращенный аппарат оказался муляжом.
Оперативники в кроткие сроки задержали злоумышленника по месту жительства на улице 4-й Любинской. Противоправные действия он объяснил тем, что сам ранее был обманут аналогичным способом. Вместо сотового телефона, заказанного на сайте бесплатных объявлений, он получил тот самый муляж. Подменить им настоящий телефон, не думая о последствиях, решил в комиссионном магазине. В отношении 34-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».