В Сети появились кадры ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла

В Сети была опубликована видеозапись с моментом дорожно-транспортного происшествия, в котором, предположительно, погиб создатель компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла.
Ранее сообщалось, что на шоссе в горах Сан-Габриэль в штате Калифорния автомобиль, в котором ехал мужчина, врезался в бетонное заграждение и загорелся. В результате ДТП Зампелла умер. Ему было 55 лет.
На обнародованных кадрах можно заметить, как спорткар Ferrari красного цвета выезжает из тоннеля на большой скорости и, теряя управление, врезается в препятствие. После вспыхивает пожар.
Также появилась информация, что в этот момент в машине был ещё один человек, который также скончался на месте. Очевидцы, которые наблюдали за движением автомобиля и видели аварию, пытались помочь тем, кто был в автомобиле.
Напомним, в середине октября американские актёры Алек и Стивен Болдуины попали в автомобильную аварию. Их машина Range Rover врезалась в дерево в городе Ист-Хэмптоне в штате Нью-Йорк. После прибытия полиции братья уехали с места ДТП на другом внедорожнике.
В сентябре на автостраде Вентура в Калифорнии погиб американский актёр Брэд Эверетт, сыгравший в сериалах «Анатомия страсти» и «Зачарованные». Поздно вечером его автомобиль столкнулся с машиной, ехавшей во встречном направлении.