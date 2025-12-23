Ричмонд
В Сети появились кадры ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как спорткар создателя Call of Duty Зампеллы врезался в заграждение.

Источник: Аргументы и факты

В Сети была опубликована видеозапись с моментом дорожно-транспортного происшествия, в котором, предположительно, погиб создатель компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла.

Ранее сообщалось, что на шоссе в горах Сан-Габриэль в штате Калифорния автомобиль, в котором ехал мужчина, врезался в бетонное заграждение и загорелся. В результате ДТП Зампелла умер. Ему было 55 лет.

На обнародованных кадрах можно заметить, как спорткар Ferrari красного цвета выезжает из тоннеля на большой скорости и, теряя управление, врезается в препятствие. После вспыхивает пожар.

Также появилась информация, что в этот момент в машине был ещё один человек, который также скончался на месте. Очевидцы, которые наблюдали за движением автомобиля и видели аварию, пытались помочь тем, кто был в автомобиле.

Напомним, в середине октября американские актёры Алек и Стивен Болдуины попали в автомобильную аварию. Их машина Range Rover врезалась в дерево в городе Ист-Хэмптоне в штате Нью-Йорк. После прибытия полиции братья уехали с места ДТП на другом внедорожнике.

В сентябре на автостраде Вентура в Калифорнии погиб американский актёр Брэд Эверетт, сыгравший в сериалах «Анатомия страсти» и «Зачарованные». Поздно вечером его автомобиль столкнулся с машиной, ехавшей во встречном направлении.