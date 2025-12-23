Усольцевы могли погибнуть из-за потерии ориентации в тайге

«Можно ли сплавиться семье на лодке? Смотря какое течение реки. Но, думаю, это реально: муж на веслах, ребенка как-то посадили. Но вопрос: где они нашли лодку? Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их», — поделилась Лысенко.