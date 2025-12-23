Ричмонд
Усольцевы могли погибнуть из-за потерии ориентации в тайге

Организатор сплавов по реке Мане Лысенко сказала, что могло произойти с семьей Усольцевых в красноярской тайге.

Источник: Аргументы и факты

Усольцевы погибли в красноярской тайге, так как в какой-то момент потеряли ориентацию и в итоге заблудились, высказала свое мнение в беседе с aif.ru Анна Лысенко, заместитель директора компании, которая организует сплавы по реке Мане.

«Люди потеряли ориентиры, заблудились и, вероятно, через какое-то время с того момента, как начали бродить по тайге, замерзли», — сказала собеседник издания.

Как известно, в день исченовения Усольцевых испортилась погода.

«Или на них напал дикий зверь — а он не оставляет следов», — добавила Лысенко.

Она также прокомментировала версию о том, что Усольцевы с какой-то целью сплавились по реке Мане, которая протекает как раз в районе исчезновения семьи.

«Можно ли сплавиться семье на лодке? Смотря какое течение реки. Но, думаю, это реально: муж на веслах, ребенка как-то посадили. Но вопрос: где они нашли лодку? Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их», — поделилась Лысенко.

Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.

В Следственном комитете придерживаются версии нечастного случая.

Усольцевы 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могла проходить семья, не нашли никаких следов.