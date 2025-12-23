В Красноярском крае председателя гаражного кооператива уличили в хищении денег и незаконном подключении водоснабжения

«Несмотря на это, председатель не предпринял действий по погашению долга, а вместо этого незаконно подключил кооператив к водоснабжению и продолжил собирать деньги с собственников 86 гаражей. В ноябре 2023 года, когда в кооперативе произошел прорыв трубы, собственники устранили аварию собственными силами и при обращении в компанию-поставщика услуг узнали об огромной задолженности кооператива. Оперативники выяснили, что все собранные взносы поступали не на счета кооператива, а непосредственно на личный счет председателя. Какая-либо документация по приходу и расходу средств фактически не велась. Общая сумма похищенных денежных средств составила 3 239 056 рублей, что квалифицируется как хищение в особо крупном размере», — рассказали в ГУ МВД.