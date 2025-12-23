В Красноярском крае председателя гаражного кооператива уличили в хищении денег и незаконном подключении водоснабжения

Установлено, что мужчина в период с 2019 по 2024 год систематически собирал с членов кооператива по 15000 рублей в год на оплату водоснабжения и теплоснабжения, но вместо целевого использования полученных взносов тратил их на личные нужды. Это привело к тому, что из-за образовавшейся задолженности генерирующая компания отключила подачу воды в кооператив.
«Несмотря на это, председатель не предпринял действий по погашению долга, а вместо этого незаконно подключил кооператив к водоснабжению и продолжил собирать деньги с собственников 86 гаражей. В ноябре 2023 года, когда в кооперативе произошел прорыв трубы, собственники устранили аварию собственными силами и при обращении в компанию-поставщика услуг узнали об огромной задолженности кооператива. Оперативники выяснили, что все собранные взносы поступали не на счета кооператива, а непосредственно на личный счет председателя. Какая-либо документация по приходу и расходу средств фактически не велась. Общая сумма похищенных денежных средств составила 3 239 056 рублей, что квалифицируется как хищение в особо крупном размере», — рассказали в ГУ МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.