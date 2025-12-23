ВСУ попытались атаковать Будённовск, есть возгорания на территории промзоны

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в телеграм-канале.
В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее серия взрывов прогремела над городом Будённовск Ставропольского края. Всего было слышно не менее 10 громких звуков и виден пожар в северной части города. Расчёты противовоздушной обороны работали по украинским дронам.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.