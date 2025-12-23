Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ попытались атаковать Будённовск, есть возгорания на территории промзоны

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о попытке атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты в Будённовске. В результате на промзоне произошли возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Life.ru

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в телеграм-канале.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее серия взрывов прогремела над городом Будённовск Ставропольского края. Всего было слышно не менее 10 громких звуков и виден пожар в северной части города. Расчёты противовоздушной обороны работали по украинским дронам.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше