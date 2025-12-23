У экс-генпрокурора Украины во Франции, нашли золото и десяток дорогих часов

У экс-генерального прокурора Украины во Франции нашли аксессуаров на миллион евро.
Французские правоохранительные органы провели обыск на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в пригороде Ниццы. В ходе обыска полиция изъяла 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота и 18 наручных часов премиальных брендов.
«Килограммы золота, десятки тысяч евро и 18 элитных часов обнаружили во время обыска виллы эксгенпрокурора Украины Святослава Пискуна во Франции», — пишет украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA) со ссылкой на источники. Сообщается, что общая стоимость обнаруженного достигла миллиона евро.
Бывший глава украинской прокуратуры не представил документы, которые могли бы подтвердить законность приобретения указанных ценностей или их легальный ввоз во Францию. Там возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов.
Одним из наиболее резонансных событий 2025 года стал коррупционный скандал на Украине, в эпицентре которого оказалось ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. Ключевой фигурой предполагаемой коррупционной схемы назван украинский предприниматель Тимур Миндич, покинувший территорию страны.
НАБУ совместно с САП провели обыски у лиц, подозреваемых в причастности к коррупционным схемам в энергетическом и оборонном секторах. По результатам следственных действий ряд высокопоставленных должностных лиц был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Что известно об одном из самых громких дел 2025 года — в материале в URA.RU.