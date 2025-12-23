Девушку в Петербурге приговорили к 40 часам работ за нацистский флаг в окне

Жительница Петербурга Дарья Гайфулина была привлечена к административной ответственности за демонстрацию символики, схожей с нацистской. Красносельский районный суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
По данным следствия, 19 декабря около 20:13 Гайфулина вывесила в окне своей квартиры на четвертом этаже флаг с изображением креста с загнутыми концами, который был признан схожим до степени смешения с нацистской символикой. На нарушение обратил внимание прохожий и сообщил в полицию.
В суде девушка пояснила, что это была шутка, однако данный аргумент не был принят во внимание. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), говорится в сообщении.
В октября столичный суд арестовал на 13 суток болельщика московской футбольной команды ЦСКА за то, что на видео в Telegram-канале он показал нацистское приветствие.