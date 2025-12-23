Девушку в Петербурге приговорили к 40 часам работ за нацистский флаг в окне

По данным следствия, 19 декабря около 20:13 Гайфулина вывесила в окне своей квартиры на четвертом этаже флаг с изображением креста с загнутыми концами, который был признан схожим до степени смешения с нацистской символикой. На нарушение обратил внимание прохожий и сообщил в полицию.