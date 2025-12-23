Стало известно, как Усольцевы оказались на базе, с которой они пропали

Последнюю ночь бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых провела на одной из турбаз в поселке Кутурчин. Всего их там две. Как Усольцевы выбирали базу для ночевки, выяснил aif.ru.
Сергей, Ирина и пятилетняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор их никто не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
Известно, что 27 сентября они остановились на одной из баз отдыха в поселке Кутурчин. Утром следующего дня они оставили машину возле второй базы отдыха в поселке, взяли с собой минимальный набор вещей и пошли гулять. Что произошло дальше — неизвестно.
Знакомые с ситуацией местные жители назвали странной эту историю, посчитав, что Усольцевы изначально могли остаться на ночь там, откуда на следующий день отправились на прогулку.
Aif.ru выяснил, что заезд на турбазу, которую выбрали Усольцевы, с животными разрешен, а на второю — запрещен. Семья в путешествие взяла с собой собаку — корги Ладу.
«У нас без домашних животных», — подчеркнула менеджер базы Снежана.
Ранее сообщалось, что на базе, где видели пропавших Усольцевых, наблюдается необычный бум. Там разобрали все места на ближайшие три недели, на второй базе при этом доступны дома для аренды даже на новогоднюю ночь.