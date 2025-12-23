Депутат из Екатеринбурга Чачин попал под следствие в Курганской области

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Компания депутата пыталась заставить чиновников Шадринска после завершения контракта по установке водных резервуаров внести изменения в проектно-сметную документацию. В материалах арбитражного спора утверждалось, что курганские следователи нашли нарушения и возбудили уголовное дело в отношении Чачина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий).