Депутат из Екатеринбурга Чачин попал под следствие в Курганской области

Курганские силовики возбудили уголовное дело в отношении депутата из Екатеринбурга.
Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин стал фигурантом уголовного дела в Курганской области. Бизнесмена обвиняют в пособничестве превышению полномочиями при установке систем водоочистки по муниципальному контракту в городе Шадринске. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Курганские силовики возбудили уголовное дело на депутата из Екатеринбурга Чачина. По версии следствия, он сэкономил на системе очистки для резервуаров воды и заменил оборудование без внесения чиновниками изменений в проектную документацию», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Компания депутата пыталась заставить чиновников Шадринска после завершения контракта по установке водных резервуаров внести изменения в проектно-сметную документацию. В материалах арбитражного спора утверждалось, что курганские следователи нашли нарушения и возбудили уголовное дело в отношении Чачина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий).
Следователи считают, что управляющий ООО «Сити Билдинг» Чачи в целях экономии денежных средств компании якобы установил в рамках муниципального контракта не соответствующее контракту оборудование. В результате превышения должностными полномочиями чиновниками при пособничестве депутата на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 28 810 998 рублей.