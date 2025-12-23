МВД: иностранные мессенджеры всё чаще используются для преступлений в сети

Более 244 тысяч преступлений в сфере кибермошенничества с января по ноябрь 2025 года было совершено с использованием мессенджеров. Такие данные приводят в МВД России в комментарии aif.ru.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составил 17,5% (тогда было зафиксировано 208,2 тыс. таких преступлений).
При этом темпы роста нарастают: за первые шесть месяцев 2025 года показатель вырос на 40% в сравнении с январем-июнем прошлого года.
В ведомстве поясняют, что мессенджеры, особенно иностранные, стали для злоумышленников ключевым инструментом для коммуникации как с жертвами, так и между собой.
Наиболее распространенной схемой, по данным МВД, стали массовые рассылки, замаскированные под официальные уведомления от государственных органов или сотовых операторов. Цель — спровоцировать жертву самостоятельно позвонить мошенникам.
Когда гражданин перезванивает, мошенники представляются сотрудниками технической поддержки портала «Госуслуги», специалистами Роскомнадзора или других государственных ведомств. Дальнейший сценарий обычно предполагает выманивание конфиденциальных данных или денежных средств под предлогом «защиты счета» или «блокировки взлома».
Всего в январе-ноябре 2025 года зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений. Это на 10,8% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Ранее в Роскомнадзоре заявили об ограничении работы мессенджера WhatsApp, который нарушает российское законодательство.