В кузбасском городе Тайга восстановили подачу тепла и электричества

15 декабря за неудовлетворительную работу был отстранен от должности глава департамента электроэнергетики Кузбасса Андрей Герасимцев. Также в понедельник Середюк провел аппаратное совещание правительства региона, где обсуждалось наличие материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях энергетики. В частности, проверялись запасы основного и резервного видов топлива на станциях, наличие и готовность оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад, их укомплектованность транспортом и спецтехникой.