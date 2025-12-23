Скелет в кроватке: как жила семья из Норильска, где младенец умер от голода

Трагедия с умершим от истощения пятимесячным ребенком потрясла весь Норильск. 35-летняя многодетная мать Ирина ушла гулять 14 декабря и не вернулась до 17 числа. В этот день ей пришлось это сделать — старшая дочь позвонила и сообщила о смерти своего младшего брата.
Население Норильска в Красноярском крае не превышает и 200 тысяч человек, поэтому информация о чудовищной смерти ребенка быстро разошлась среди местных жителей. Многочисленные знакомые семьи начали рассказывать, как жила семья и почему на плачевное положение детей никто не обратил внимания.
Подруги и знакомые признались aif.ru, какой момент стал для семьи переломным.
«Скелет в кроватке».
Звонок 15-летней старшей дочери выдернул 35-летнюю Ирину с прогулки с ее знакомым. Женщина ушла из дома еще 14 декабря, оставив там четверых своих детей. Кроме старшей дочери, в квартире было трое малышей — девочки двух лет и одного года, а также пятимесячный мальчик.
Спустя три дня приятного времяпрепровождения Анне все же пришлось вернуться домой. Старшая дочь позвонила и рассказала о смерти брата. Малыш, как выяснилось позже, скончался от истощения.
По словам знакомых, в последнее время ребенок был настолько худой, что были видны кости, а найденное тело младенца сравнили со скелетом в кроватке.
Оказалось, что дети постоянно голодали. Перед уходом на многодневную прогулку мать не оставила им ни денег, ни продуктов. В холодильнике было пусто, а в квартире — жуткий бардак.
Вернувшаяся с прогулки мать вызвала скорую помощь, но было уже поздно.
«Матери не было дома, когда ребенок умер. Ей позвонила старшая дочь. Только после этого мать вызвала скорую», — сообщила aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Ребенок умер, медики доставили в лечебное учреждение двоих других малышей, которые в этот момент были в тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют.
Женщину задержали, а позже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
У дочери проблемы с психикой из-за отчима-тирана.
После смерти ребенка всплыли и другие жуткие подробности из жизни семьи. Знакомые рассказали, что отец троих младших детей и муж Ирины часто избивал ее и старшую дочь, пока не попал в исправительную колонию.
Дмитрия заключили под стражу в январе 2025 года за домашнее насилие. Некоторые знакомые утверждают также, что отчим проявлял нездоровый интерес к 15-летней падчерице, в местном СК, однако, эту информацию не подтвердили.
После матери волна общественного негодования из-за смерти младенца обрушилась именно на старшую дочь. Местные жители возмутились, что 15-летняя девочка была не в состоянии позаботиться о детях. Они сочли, что подросток мог хотя бы попросить еду у соседей.
Однако знакомая семьи Юлия (имя по просьбе героини изменено), отвечая на этот вопрос, сказала, что девочка не шла на контакт.
«Старшая дочь у нее нелюдимая. И с ней общение никак не получалось. Я знаю, что ее гнобили постоянно, отчим странно себя с ней вел. Там у девочки с психикой проблемы. Я эту мать при встрече всегда ругала, что она рожала для себя, а не для дочери», — рассказала женщина.
Представитель СК добавила, что девочка часто прогуливала школу.
Счастливая семья в социальных сетях.
Однако, как это часто бывает, ужасная трагедия скрывается за фасадом показательно счастливой семьи. На страницах в социальных сетях у матери и отца детей множество фотографий счастливого семейства.
В середине июля Ирина даже похвасталась рождением своего первого сына, опубликовав бирку из роддома. До этого она активно выкладывала кадры с другими малышами, реже — со старшей дочерью.
На странице у отца — аналогичная ситуация. В статусе: «Люблю жену и дочек». А ниже — фотографии детей, собаки и счастливого отца, целующего младенца.
«Сломалась из-за мужа».
Знакомая семьи Ольга рассказала aif.ru, что Ирина не всегда была плохой матерью, до рождения последнего ребенка она была «почти нормальной».
«Еще до последних родов было терпимо, и дети выглядели нормально, она работала кассиром. Конечно, она любила выпивать, но я как-то раз заходила к ним домой, ремонта не было, но было чисто! Что доломало эту семью, я не знаю. Наверное, алкоголь взял свое! Она сама из интерната, бабушек и дедушек у ее детей нет. Соседи писали на семью жалобы, когда мужик ее еще на свободе был! А когда посадили, она старалась для деток. Я думала, она за голову взялась», — сказала Ольга.
Еще одна знакомая, Евгения, рассказала, что медсестра и педиатр несколько раз приходили к ребенку, но мама их не впускала.
«Медсестра к ней раз пять приходила и два раза педиатр. Записки маме оставляли, звонили ей…» — рассказала она.
В последнее время, добавили в СК, женщина не работала и жила на пособия.
«Она жила на пособия. До инцидента жалоб на семью не было, но она находилась в поле зрения полиции в связи с привлечением отца к уголовной ответственности. Мать привлекалась к административной. Но семья на учете не состояла», — сообщила Арбузова.
