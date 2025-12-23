Четыре минуты и 88 млн евро ущерба: как ограбили Лувр

Один из задержанных по делу о краже драгоценностей из Лувра заявил, что его завербовали мужчины «со славянским акцентом». По словам 30-летнего Абдулая Н., ему предложили за несколько дней до преступления контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере 15 тысяч евро. Задержанный утверждает, что не знал о масштабе преступления и считал, что проникнет на заброшенное предприятие, а не в один из самых известных музеев мира.