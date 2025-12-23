Четыре минуты и 88 млн евро ущерба: как ограбили Лувр

Злоумышленники проникли в музей по строительным лесам и ворвались в галерею Аполлона.
Утром 19 октября в Лувре произошло ограбление. Неизвестные, разбив окна, похитили драгоценности из коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины. Злоумышленники проникли в музей по строительным лесам и ворвались в галерею Аполлона — один из самых известных залов Лувра. Как удалось ограбить знаменитый музей, каким был ущерб и удалось ли задержать преступников? Самое громкое ограбление 2025 года — в материале URA.RU.
Как проходило ограбление Лувра.
В галерее Аполлона были выставлены украшения XIX века.
Ограбление Лувра совершила группа из трех-четырех человек в масках, прибывших к музею на скутерах. По данным телеканала TF1, злоумышленники подошли к зданию со стороны Сены, где велись строительные работы, и воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться к окну. Разбив стекло, они проникли в галерею Аполлона, где выставлены ювелирные изделия и украшения XIX века. Двое преступников находились внутри зала и собирали ценности, в то время как третий оставался снаружи, обеспечивая наблюдение.
Преступники похитили несколько исторических ювелирных украшений эпохи Наполеона, однако крупнейший бриллиант «Регент» украден не был. Известно, что грабители уронили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Ее обнаружили сломанной неподалеку от музея. После преступления злоумышленники скрылись на скутерах.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес подтвердил, что преступники проникли в музей через окно, используя автовышку и специальный инструмент для резки стекла. По его словам, среди участников могли быть иностранцы. По данным СМИ, злоумышленники были вооружены.
Министр культуры Франции Рашида Дати после инцидента лично посетила Лувр. Музей был закрыт на день для проведения следственных действий и оценки ущерба.
Момент ограбления Лувра и побег грабителей попали на видео.
Позже телеканал BFMTV распространил видео, запечатлевшее момент ограбления Лувра. На записи видно, как мужчина в светоотражающей жилетке поверх черного худи разрезает витрину с драгоценностями. Для вскрытия витрины злоумышленник использовал небольшую циркулярную пилу для резки стекла.
В Сети также появились кадры, как злоумышленники скрываются с места преступления. Они использовали грузовик немецкой марки Boecker, который на момент ограбления числился в угоне.
Что украли и в какую стоимость оценивают похищенные драгоценности.
Грабители похитили девять украшений из коллекции императора Наполеона Бонапарта, и его супруги Жозефины.
Злоумышленники похитили девять украшений из коллекции императора Наполеона Бонапарта, и его супруги Жозефины, а также императрицы Евгении де Монтихо. Среди похищенных ценностей королевские регалии, созданные Наполеоном для коронации: Рука правосудия, корона Карла Великого со 161 крупным алмазом, а также брошь Святого Людовика в форме лилии. Самый крупный бриллиант коллекции «Регент» весом 140 карат похищен не был.
По информации газеты Le Parisien со ссылкой на министерство культуры Франции, одним из украденных предметов стала подвязка Евгении де Монтихо, украшенная 2634 бриллиантами. Она была приобретена Лувром за 6,72 млн евро.
22 декабря появилась информация, что из Лувра пропали в общей сложности 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь похищенных драгоценностей. В целом ущерб от ограбления, произошедшего 19 октября, предварительно оценивается в 88 миллионов евро.
Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали в Париже.
Двое подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы через несколько дней. Один из них был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, второй — в департаменте Сен-Сен-Дени. Двое других подозреваемых по-прежнему находятся в розыске. Расследование продолжается. Число следователей, работающих над делом, составило более 100 человек.
Подозреваемый в ограблении Лувра рассказал о «славянском акценте» организаторов.
Один из задержанных по делу о краже драгоценностей из Лувра заявил, что его завербовали мужчины «со славянским акцентом». По словам 30-летнего Абдулая Н., ему предложили за несколько дней до преступления контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере 15 тысяч евро. Задержанный утверждает, что не знал о масштабе преступления и считал, что проникнет на заброшенное предприятие, а не в один из самых известных музеев мира.
Почему стало возможно ограбление Лувра.
Одной из причин, почему преступникам так легко удалось проникнуть в музей, могла стать ослабленная система безопасности Лувра из-за нехватки финансирования. Снижение уровня охраны связали с перераспределением бюджетных средств Франции, в том числе на поддержку Украины.
В музее на протяжении длительного времени фиксировались серьезные проблемы с безопасностью: балконы и окна не были оборудованы охранной сигнализацией, внешняя территория оставалась без регулярного патрулирования, а в зале галереи Аполлона и на наружных стенах здания отсутствовали камеры видеонаблюдения. Также за последние годы было сокращено число охранников.