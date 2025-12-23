Ричмонд
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки со стороны ВСУ

В ночь на 23 декабря ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории частного дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области были уничтожены украинские БПЛА в восьми районах.

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв.м.», = написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Он также отметил, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломки повредили забор в частном дворе. В другом строящемся доме выбило окна. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Данные о последствиях на месте еще уточняются.

