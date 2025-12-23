Организаторов притона интим-услуг будут судить в Хабаровске

В Хабаровске за организацию притона для занятий проституцией будут судить семерых участников преступной группы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, притон, открытый 38-летним горожанином в арендованном помещении на улице Владивостокской, работал с марта 2024 по июль 2025 года, когда его закрыли сотрудники правоохранительных органов.
Организатор «нанял» сотрудников колл-центра, водителей и охранников. Объявления об оказании интим-услуг стоимостью от 6,5 до 15 тысяч рублей размещали в интернете. «Работниц» искали на сайтах знакомств и в развлекательных заведениях.
— Семь участников преступной группы обвиняются в деяниях, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). У обвиняемых изъяты автомобили, 3 млн рублей и средства связи. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Хабаровска, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
«Работницы» привлечены к административной ответственности за занятия проституцией.
Напомним, ранее полиция ликвидировала сеть интим-салонов в нескольких городах Дальнего Востока.