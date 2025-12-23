Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Атака беспилотников отражена ночью во вторник в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна.

