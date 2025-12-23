В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Отмечается, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна.