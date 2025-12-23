В Ростовской области отразили атаку беспилотников

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше