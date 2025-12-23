В погоне за прибылью от мифических акций, омичка потеряла 120 тысяч рублей

Денежных средств в количестве 122 тысяч рублей лишилась за минувшие сутки 42-летняя жительница села Усть-Заостровка. Предприимчивая дама решила поиграть на бирже, но ее организаторами оказались мошенники.
Омичка нашла группу в сети интернет, в которой предлагали внушительный дополнительный заработок. Женщина почитала отзывы, которые оказались положительными, и решила попробовать свои силы в инвестировании. Сельчанка внесла 5 000 рублей и сразу же получила доход 600 рублей, что натолкнуло ее на радостную мысль — схема действительно работает! Забыв про осторожность, дама тут же внесла 50 000 рублей. Прибыль от инвестиций составила астрономические 613 000 рублей.
Однако, чтобы их вывести, требовалось дополнительно перевести 67 000 рублей, что потерпевшая и сделала. После этой процедуры с ней никто на связь больше не выходил. По итогу своей инвестиционной деятельности, 42-летняя жительница села Усть-Заостровка лишилась 122 тысяч рублей и веры в брокерскую деятельность.