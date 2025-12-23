В погоне за прибылью от мифических акций, омичка потеряла 120 тысяч рублей

Омичка нашла группу в сети интернет, в которой предлагали внушительный дополнительный заработок. Женщина почитала отзывы, которые оказались положительными, и решила попробовать свои силы в инвестировании. Сельчанка внесла 5 000 рублей и сразу же получила доход 600 рублей, что натолкнуло ее на радостную мысль — схема действительно работает! Забыв про осторожность, дама тут же внесла 50 000 рублей. Прибыль от инвестиций составила астрономические 613 000 рублей.