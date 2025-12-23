МВД: с начала 2025 года в РФ зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений

За первые одиннадцать месяцев 2025 года в России зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили aif.ru в Министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос.
Основной массив правонарушений, почти две трети (63,4%), по-прежнему составляют хищения и мошенничества — зарегистрировано 397,4 тысячи таких случаев.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в интернете достигло 109,2 тысячи, что на 28,5% больше, чем годом ранее. На эту категорию теперь приходится почти каждое шестое (17,4%) киберпреступление в стране.
Ключевым каналом для противоправных действий остаются мессенджеры. С их помощью совершено 244,6 тысячи преступлений, что на 17,5% больше показателя за январь-ноябрь 2024 года (тогда было 208,2 тысячи).
Ранее в Роскомнадзоре предупредили об ограничении работы мессенджера WhatsApp, нарушающего российское законодательство.