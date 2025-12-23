МВД: с начала 2025 года в РФ зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений

За первые одиннадцать месяцев 2025 года в России зарегистрировано 627 тысяч киберпреступлений. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили aif.ru в Министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос.