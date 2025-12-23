Подсказку ищут в реке: последние новости о пропавшей семье Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге осенью 2024 года продолжает оставаться одной из самых жутких загадок 2025 года. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали без вести 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел.
Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов. Среди множества версий особое внимание привлекла одна: могли ли они сплавиться по реке на лодке, чтобы бесследно исчезнуть?
Лодка на берегу.
Гипотезу для aif.ru прокомментировала Анна Лысенко, заместитель директора компании, организующей сплавы по реке Мана. Местные гиды знают характер этой водной артерии как никто другой.
«Усольцевы, конечно, не могли сплавиться на подручных средствах или том, что нашли в лесу. Течение там непростое. На лодке, думаю, реально. Муж на веслах, ребенка как-то посадили. Но вопрос: где они нашли лодку? Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их», — отмечает специалист.
Куда можно уплыть по таёжной реке.
Если предположить, что лодка у них была, возникает следующий логичный вопрос о цели такого рискованного путешествия.
«Мана впадает в Енисей, и куда они решили по Мане на лодке добраться, не представляю», — делится Лысенко.
Река Мана — не прогулочный пруд. Это типичная горная река, особенно опасная в период половодья. Даже на спокойных участках в низовьях весной находиться страшно.
Эксперт описала её характер: «Есть большой Манский порог, есть уже устье Маны. Мы практически работаем в самом низу, в Усть-Мане, где она спокойная, тихая. Но даже там весной, бывает, страшно находиться».
В бурных реках можно утонуть.
Версию о возможной трагедии на воде прокомментировал и другой местный эксперт — туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко. В интервью aif.ru он, в частности, опроверг предположения некоторых экспертов о том, что семья могла утонуть в болоте.
«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота», — заявил Исиченко.
Он добавил, что если рассуждать о несчастном случае, связанном с водой, то вероятнее всего он связан с реками, которые там протекают.
«Только если в реке утонули… Все возможно», — поделился Исиченко, особо отметив, что река Мана очень бурная.
Усольцевым было очень легко заблудиться.
Несмотря на возможность сплава или трагедии на реке, Анна Лысенко склоняется к более прозаичной, но от того не менее трагичной версии.
«Единственное, что я думаю — люди не сориентировались. Просто ушли, потеряли ориентир и из-за этого заблудились», — сказала она.
Эксперт также отвергает популярную в интернете версию гибели от холода, высказанную, в частности, исследователем тайны группы Дятлова Евгением Буяновым. Лысенко считает, что учитывая время года и минимальные навыки выживания, шанс был: «Если в тайге, при наличии спичек, они бы выжили. Если горная местность, мох, травы… Недолго, но продержаться можно. Просто думаю, что, к сожалению, люди погибли, но не замерзли».
Почему поиски не увенчались успехом.
Почему масштабные поиски с привлечением волонтёров и авиации не дали результата, не увенчались успехом — один из самых болезненных вопросов. Лысенко, размышляя над этим, задаётся резонным вопросом о сигналах: «Ну, их же искали… С воздуха искали… Какой-то знак все равно можно было подать. Понимаете? Сжечь что-то, элементарно свою куртку или ботинок — будет черный дым, и тебя заметят».
Отсутствие таких сигналов наводит на мрачные мысли: «На Усольцевых, возможно, просто напали дикие звери, к сожалению. Зверь не оставит следов».
Турбаза стала местом паломничества.
Место последней ночи пропавшей семьи — турбаза в посёлке Кутурчин — неожиданно оказалось в центре внимания. Перед Новым годом там был настоящий ажиотаж, все домики разобрали. Снять двухместный дом сейчас стоит 5 тысяч рублей, пятиместный — 7,5 тысячи. Свободных мест, по словам администрации, уже нет.
На второй турбазе, у которой Усольцевы оставили свой автомобиль, ситуация иная. Там есть места даже на новогоднюю ночь. Менеджер «Постоялого двора» (так называется база) подчеркивает: «В плане безопасности на базе камеры наблюдения есть, территория огорожена. Происшествий на базе никогда не случалось».
Трагедия Усольцевых — не единственная.
Пока тайна Усольцевых остаётся нераскрытой, суровая красноярская тайга продолжает забирать людей. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Красноярском крае объявил о пропаже отца и сына Штейнепрейс из деревни Сургутиха Туруханского района. 60-летний Николай и 35-летний Михаил не выходят на связь с 16 сентября 2025 года. Их судьба сейчас волнует поисковиков не меньше.
Спасатели усиливают профилактику.
На фоне этих трагических событий краевые спасатели с 22 по 28 декабря проводят второй этап акции «Безопасный лёд». Цель — не допустить новых жертв. Специалисты будут патрулировать водоёмы, напоминая рыбакам об опасности тонкого льда. «Процесс формирования льда на водоёмах ещё продолжается… Выход, а тем более выезд на лед крайне опасен!» — предупреждают в МЧС.