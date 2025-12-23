Подсказку ищут в реке: последние новости о пропавшей семье Усольцевых

Эксперт также отвергает популярную в интернете версию гибели от холода, высказанную, в частности, исследователем тайны группы Дятлова Евгением Буяновым. Лысенко считает, что учитывая время года и минимальные навыки выживания, шанс был: «Если в тайге, при наличии спичек, они бы выжили. Если горная местность, мох, травы… Недолго, но продержаться можно. Просто думаю, что, к сожалению, люди погибли, но не замерзли».