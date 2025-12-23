«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в своём телеграм-канале.
В сообщении уточняется, что повреждения получили отдельные строящиеся объекты: в хуторе Верхнепотапов обломками разрушен забор, в станице Грушевской загорелся строящийся жилой дом на площади 40 кв.м, а ещё одном строящемся доме выбиты окна. Информация о последствиях на земле уточняется.
По словам губернатора, экстренные службы продолжают работать на местах инцидентов. Он подчеркнул, что жители не пострадали.
Воорежённые силы Украины этой ночью также пытались атаковать Будённовск в Ставропольском крае с помощью БПЛА. Губернатор Владимир Владимиров указал на возгорания на территории промзоны, пострадавших среди жителей не было, жилые дома и критическая инфраструктура остались целы. На месте инцидента работали пожарные и аварийные службы.
