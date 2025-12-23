Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три домовладения пострадали в Ростовской области в результате атаки ВСУ

Ночью в нескольких районах Ростовской области зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в своём телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что повреждения получили отдельные строящиеся объекты: в хуторе Верхнепотапов обломками разрушен забор, в станице Грушевской загорелся строящийся жилой дом на площади 40 кв.м, а ещё одном строящемся доме выбиты окна. Информация о последствиях на земле уточняется.

По словам губернатора, экстренные службы продолжают работать на местах инцидентов. Он подчеркнул, что жители не пострадали.

Воорежённые силы Украины этой ночью также пытались атаковать Будённовск в Ставропольском крае с помощью БПЛА. Губернатор Владимир Владимиров указал на возгорания на территории промзоны, пострадавших среди жителей не было, жилые дома и критическая инфраструктура остались целы. На месте инцидента работали пожарные и аварийные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше