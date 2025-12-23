Три домовладения пострадали в Ростовской области в результате атаки ВСУ

Воорежённые силы Украины этой ночью также пытались атаковать Будённовск в Ставропольском крае с помощью БПЛА. Губернатор Владимир Владимиров указал на возгорания на территории промзоны, пострадавших среди жителей не было, жилые дома и критическая инфраструктура остались целы. На месте инцидента работали пожарные и аварийные службы.