В Аше дали 6 лет водителю, насмерть сбившему ребёнка с матерью

Следствие установило, что днём 30 июня 2025 года водитель на большой скорости ехал по улице Мира в Аше и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку с четырёхлетним сыном, после чего скрылся с места происшествия. От полученных переломов ребёнок скончался в больнице, а мать госпитализировали с тяжёлыми травмами.