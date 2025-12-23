В Аше дали 6 лет водителю, насмерть сбившему ребёнка с матерью

В Аше осудили 67-летнего местного жителя, виновного в совершении смертельного ДТП, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
Следствие установило, что днём 30 июня 2025 года водитель на большой скорости ехал по улице Мира в Аше и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку с четырёхлетним сыном, после чего скрылся с места происшествия. От полученных переломов ребёнок скончался в больнице, а мать госпитализировали с тяжёлыми травмами.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и оставление места ДТП ашинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав управления на два года шесть месяцев.
Кроме того в пользу потерпевшей взыскали 3,1 миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.
