Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аше дали 6 лет водителю, насмерть сбившему ребёнка с матерью

Мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Источник: ГУ МВД

В Аше осудили 67-летнего местного жителя, виновного в совершении смертельного ДТП, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Следствие установило, что днём 30 июня 2025 года водитель на большой скорости ехал по улице Мира в Аше и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку с четырёхлетним сыном, после чего скрылся с места происшествия. От полученных переломов ребёнок скончался в больнице, а мать госпитализировали с тяжёлыми травмами.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и оставление места ДТП ашинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав управления на два года шесть месяцев.

Кроме того в пользу потерпевшей взыскали 3,1 миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.

Ранее в Златоусте отправили в колонию за гибель пешехода двух водителей трамваев.