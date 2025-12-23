Ричмонд
В Самарской области изъяли 219 литров нелегального алкоголя

Проверочные мероприятия прошли в Самаре, а также на территории Красноармейского района.

В Самарской области специалисты регионального министерства промышленности и торговли провели рейды по контролю за соблюдением законодательства при продаже алкогольной продукции.

В ходе инспекций нарушения были зафиксированы у двух хозяйствующих субъектов. В период с 10 по 16 декабря сотрудники ведомства изъяли 219 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуемой с нарушением установленных требований.

Как отметили в Минпромторге региона, подобные проверки направлены на пресечение незаконного оборота алкоголя и защиту интересов потребителей. Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что изъятие контрафактной продукции способствует снижению рисков для здоровья жителей и создает равные условия для легального бизнеса.

По выявленным фактам в отношении одной организации и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. Им вменяются нарушения правил учета алкогольной продукции, торговля без лицензии, отсутствие обязательных сопроводительных документов и маркировки, а также несоблюдение требований к реализации алкоголя. Нарушения квалифицированы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее в Самаре изъяли 390 литров алкоголя.

