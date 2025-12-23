В Самарской области изъяли 219 литров нелегального алкоголя

По выявленным фактам в отношении одной организации и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. Им вменяются нарушения правил учета алкогольной продукции, торговля без лицензии, отсутствие обязательных сопроводительных документов и маркировки, а также несоблюдение требований к реализации алкоголя. Нарушения квалифицированы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях РФ.