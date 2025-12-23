Ричмонд
В Шадринске силовики возбудили уголовное дело на экс-замглавы города Мезенцеву

Экс-заместитель главы Шадринска (Курганская область) Елена Мезенцева обвиняется в превышении полномочий при приемке оборудования водозабора. Заявленный следствием ущерб превышает 28 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

В Шадринске из-за нарушений на водозаборе возбуждены уголовные дела.

«Бывшая замглавы Шадринска Мезенцева является фигурантом уголовного дела с участием депутата из Екатеринбурга. Компания Виталия Чачина сэкономила при поставке оборудования, а Мезенцева якобы подписала документы на оплату. Ущерб превысил 28 миллионов», — сообщили источники.

Данные нашли подтверждение в судебной картотеке. По версии следствия, в результате превышения должностными полномочиями Мезенцевой на расчетный счет подрядчика ООО «Сити Билдинг» было незаконно перечислены бюджетные денежные средства. Заявленный ущерб превысил 28,8 миллиона. В отношении Мезенцевой было возбуждено уголовное дело по п.п. в, г, е ч.3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением особо тяжких последствий группой лиц из корыстных побуждений). Пособником экс-замглавы считают депутата гордумы Екатеринбурга.