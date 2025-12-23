В Шадринске силовики возбудили уголовное дело на экс-замглавы города Мезенцеву

Данные нашли подтверждение в судебной картотеке. По версии следствия, в результате превышения должностными полномочиями Мезенцевой на расчетный счет подрядчика ООО «Сити Билдинг» было незаконно перечислены бюджетные денежные средства. Заявленный ущерб превысил 28,8 миллиона. В отношении Мезенцевой было возбуждено уголовное дело по п.п. в, г, е ч.3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением особо тяжких последствий группой лиц из корыстных побуждений). Пособником экс-замглавы считают депутата гордумы Екатеринбурга.