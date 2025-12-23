Бойцы «Центра» украсили елку на передовой трофейным дроном ВСУ

ВС РФ использовали украинский дрон для украшения елки.
Военнослужащие российской группировки «Центр» украсили новогоднюю ель трофейным FPV-дроном в зоне проведения специальной военной операции. Беспилотник закрепили на макушке дерева и используется вместо традиционной рождественской звезды.
«Между вылетами, не прекращая боевого дежурства на линии боевого соприкосновения, военнослужащие готовятся к встрече нового 2026 года. На постах они устанавливают новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. В отсутствие звезды расчет БПЛА в качестве главного елочного украшения использовал трофейный FPV-дрон», — говорится в сообщении ведомства. Установка елок на передовых позициях призвана поддержать моральное состояние личного состава в период праздников.
Военнослужащие группировки «Центр» отмечают, что встретят Новый год в привычном боевом режиме. «Работать-работать, все в рабочем режиме, праздник есть праздник, работа есть работа. Мы здесь для этого и работаем, чтобы у нас дома наши близкие отмечали Новый год спокойно», — отметил боец ВС РФ.
По его словам, главным пожеланием для себя и сослуживцев остается возможность провести будущие праздники рядом с родными. «Самое главное мое пожелание на этот Новый год, чтобы все, кто находится здесь, отмечали свой следующий и последующий, каждый Новый год в кругу семьи», — сказал военнослужащий.
ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные начали активное наступление на сумском направлении, освобожден населенный пункт Высокое.