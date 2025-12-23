В Омске посадили трех пособников телефонных мошенников

Судом установлено, что трое жителей области в возрасте — от 40 до 45 лет — принимали активное участие в мошеннической схеме. Некие преступники звонили на телефоны омичей пенсионного возраста, и, представляясь их родственниками, либо сотрудником полиции, либо адвокатом пострадавшего лица, сообщали ложную информацию об участии в дорожно-транспортном происшествии. Подсудимые же, осуществляя роль курьеров, таким образом похитили у девятерых потерпевших свыше 2 млн рублей.