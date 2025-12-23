Ричмонд
В Омске посадили трех пособников телефонных мошенников

Выступая курьерами у преступников, мужчины поучаствовали в обмане омских пенсионеров на более чем 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Приговором Советского районного суда приговорены к различным тюремным срокам трое жителей Омска. Мужчины работали курьерами на телефонных мошенников, забирая деньги у обманутых омских пенсионеров.

Судом установлено, что трое жителей области в возрасте — от 40 до 45 лет — принимали активное участие в мошеннической схеме. Некие преступники звонили на телефоны омичей пенсионного возраста, и, представляясь их родственниками, либо сотрудником полиции, либо адвокатом пострадавшего лица, сообщали ложную информацию об участии в дорожно-транспортном происшествии. Подсудимые же, осуществляя роль курьеров, таким образом похитили у девятерых потерпевших свыше 2 млн рублей.

Районный суд признал троих омичей виновными в совершении нескольких преступлений, за которые им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет в колонии общего режима. Определением Омского областного суда приговор оставлен без изменения.