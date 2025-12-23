Ричмонд
Более 10 тысяч человек в Тайге остались без света из-за аварии на подстанции

В городе Тайга Кемеровской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, оставившее без света более 10 тысяч потребителей. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

По его словам, в 4:56 отключилась подстанция, прекратив подачу электричества к 10 455 бытовым и 64 социально значимым объектам.

В числе пострадавших объектов — две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные и 18 объектов водоснабжения. Для ликвидации последствий аварии на место были направлены дополнительные бригады и аварийный отряд под руководством заместителя губернатора Глеба Орлова. В 5:02 утра началось переподключение подстанции на резервный источник питания, а к 6:12 напряжение было подано потребителям.

— Давление в системе выровняли. Запущены сетевые насосы на центральной котельной. Идет постепенное повышение температуры теплоносителя, — написал Середюк в своем Telegram-канале.

19 декабря стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.

