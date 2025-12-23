Более 10 тысяч человек в Тайге остались без света из-за аварии на подстанции

В числе пострадавших объектов — две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные и 18 объектов водоснабжения. Для ликвидации последствий аварии на место были направлены дополнительные бригады и аварийный отряд под руководством заместителя губернатора Глеба Орлова. В 5:02 утра началось переподключение подстанции на резервный источник питания, а к 6:12 напряжение было подано потребителям.