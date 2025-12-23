Южнокорейская ракета Hanbit-Nano разбилась после старта в Бразилии

Представители Innospace подтвердили, что ракета упала на землю в специально отведённой безопасной зоне. Как указывается в сообщении, на данный момент не зафиксировано никакого дополнительного ущерба или человеческих жертв в результате инцидента.
Запуск был осуществлён в 22:13 по местному времени (04:13 мск 19 марта). Во время прямой трансляции события практически сразу после отрыва от стартового стола в кадре была видна яркая вспышка.
Этот полёт должен был стать историческим — первым коммерческим запуском для частного южнокорейского космического оператора. Ракета лёгкого класса Hanbit-Nano несла на борту пять спутников, которые планировалось вывести на целевую орбиту высотой 300 километров.
Старт миссии переносился трижды — изначально он был запланирован на 22 ноября. Напомним, что 27 ноября ракета-носитель «Нури» (KSLV-II), запущенная с космодрома Наро в Республике Корея, успешно вывела на орбиту 12 малых спутников (кубсатов) и один спутник среднего размера CAS500−3.
