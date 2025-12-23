Южнокорейская ракета Hanbit-Nano разбилась после старта в Бразилии

Ранее компания Blue Origin впервые включила в состав космического экипажа человека на инвалидной коляске. Миссия NS-37 стартует 20 декабря с космодрома под Ван-Хорном в Техасе. На борту ракеты New Shepard полетит шесть человек. Среди них — инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. В 2018 году она получила травму спинного мозга в аварии и с тех пор прикована к инвалидному креслу, однако не бросила карьеру в космической отрасли.