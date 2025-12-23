В Волгограде засняли таран рейсовым автобусом легкового автомобиля

Всё произошло в 16:48 на перекрёстке ул. Николая Отрады с ул. Мясникова. Плотный поток машин на разрешающий сигнал светофора пересекал 1-ю Продольную магистраль. Однако часть автомобилей не успели проскочить в отведённое время, и один из лихачей на большой скорости выехал на перекрёсток уже на красный свет. В этот момент автомобили на ул. Николая Отрады уже начали движение. В результате легковая машина оказалась перед рейсовым автобусом.