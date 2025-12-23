ВСУ перебросили спецназ под Сумы, где прорываются ВС РФ

«Для проведения контратаки … на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — сказал источник ТАСС. Также в Сумскую область Вооруженные силы Украины привлекли две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны, укомплектованные боевыми бронемашинами. Дополнительно группы были усилены военнослужащими войск связи и специалистами противовоздушной обороны из состава 96-й зенитной ракетной бригады.