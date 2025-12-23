ВСУ усилят подразделения под Сумами.
В Краснопольский район Сумской области был переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Для проведения контратаки … на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — сказал источник ТАСС. Также в Сумскую область Вооруженные силы Украины привлекли две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны, укомплектованные боевыми бронемашинами. Дополнительно группы были усилены военнослужащими войск связи и специалистами противовоздушной обороны из состава 96-й зенитной ракетной бригады.
ВСУ успели провести на сумском направлении одну контратаку в Краснопольском районе. Однако успеха им достичь не удалось и противник с потерями отошел на исходные позиции.
Ранее военкоры сообщали, что российские войска активизировали наступление в Сумской области. По их данным, под контроль ВС РФ взят населенный пункт Высокое.