Пожар начался в промзоне Буденновска из-за атаки дронов

Несколькими днями ранее в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.