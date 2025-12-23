Пожар начался в промзоне Буденновска из-за атаки дронов

Украинские дроны пытались атаковать промышленные объекты в Буденновске, начался пожар. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По данным главы региона, в результате атаки пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Губернатор отметил, что в городе продолжается режим беспилотной опасности.
— По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Также 23 декабря в городе Тайга Кемеровской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, оставившее без света более 10 тысяч потребителей.
Несколькими днями ранее в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.