Запуск в космос первой частной южнокорейской ракеты закончился аномалией

Аномалией закончился запуск ракеты «Ханбит-Нано», являющейся первым космическим носителем Южной Кореи.
Она стартовала с космодрома Алкантара в Бразилии 23 декабря в 10:13 по сеульскому времени (04:13 мск). В течение первой минуты запуск проходил в штатном режиме.
Ракета поднялась в воздух и её приборы передавали кадры полета. При этом во время набора высоты стало ясно, что есть проблемы. Кадры с «Ханбит-Нано» перестали передаваться на экраны.
Находящиеся в центре управления специалисты выглядели растерянно. На экране высветилась надпись о том, что «во время полета произошла аномалия». После этого трансляция старта прервалась.
Агентство Yonhap, ссылаясь на заснятые кадры, предположило, что ракета могла взорваться. До этого дня запуск «Ханбит-Нано» несколько раз переносился вследствие технических неполадок.
Напомним, в начале ноября американская ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи. Аппарат был оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой. Его запустили в космос с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Указанный спутник стал последним из пяти таких аппаратов, задействованных для слежения за КНДР и снижения зависимости от американских космиических снимков.