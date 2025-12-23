Запуск в космос первой частной южнокорейской ракеты закончился аномалией

Напомним, в начале ноября американская ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи. Аппарат был оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой. Его запустили в космос с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Указанный спутник стал последним из пяти таких аппаратов, задействованных для слежения за КНДР и снижения зависимости от американских космиических снимков.