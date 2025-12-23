Силы ПВО сбили за ночь 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 14 дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Ставропольским краем.
Также по три БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Калмыкией и по одному — над Курской областью и Крымом.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 22 декабря до 7.00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
В результате беспилотной атаки в промзоне Буденновска Ставропольского края начался пожар. По данным губернатора Владимира Владимирова, пострадавших нет.
Также ранее стало известно, что обломки украинского дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.