За ночь расчёты ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над территорией Ставропольского края. По три дрона уничтожили над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия, по одному — над Курской областью и территорией Республики Крым.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о попытке атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на объекты в Будённовске. В результате на промзоне произошли возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших. Жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. На месте работают экстренные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

