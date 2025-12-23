За ночь расчёты ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над территорией Ставропольского края. По три дрона уничтожили над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия, по одному — над Курской областью и территорией Республики Крым.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о попытке атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на объекты в Будённовске. В результате на промзоне произошли возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших. Жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. На месте работают экстренные службы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.