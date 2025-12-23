В Южной Корее разбилась после старта первая коммерческая космическая ракета

Запуск ракеты «Ханбит-Нано» состоялся около 10:13 по местному времени (4:13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.
«Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало», — сообщает агентство.
Во время набора высоты стало очевидно, что полет ракеты отклонился от запланированного курса, на экранах появилась надпись о зафиксированной аномалии.
По данным Innospace, аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.
Отмечается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, предназначенных для вывода на низкую орбиту высотой 300 км. В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, сумевшей вывести на орбиту спутник клиента.
Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Китай успешно провел запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками. Отмечается, что на орбиту были выведены испытательный космический аппарат Di’er-5 и спутник Xiwang-5−2.