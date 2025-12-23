В Южной Корее разбилась после старта первая коммерческая космическая ракета

Отмечается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, предназначенных для вывода на низкую орбиту высотой 300 км. В случае успешного запуска Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, сумевшей вывести на орбиту спутник клиента.