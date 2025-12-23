В Самаре 23-летняя безработная фиктивно прописала у себя 17 иностранцев

В Самаре 23-летняя безработная девушка фиктивно зарегистрировала в своей квартире на улице Теннисной 17 иностранцев, но на самом деле предоставлять им жилье не собиралась. Ранее полицейские не раз предупреждали ее, что за это предусмотрена ответственность.
«Владелица квартиры признала свою вину и рассказала, что регистрировала иностранцев либо бесплатно, либо за 10 тысяч рублей», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате иностранцев сняли с фиктивного учета. На владелицу «резиновой» квартиры завели уголовное дело, скоро его рассмотрит суд.