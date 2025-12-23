В Самаре 23-летняя безработная фиктивно прописала у себя 17 иностранцев

В Самаре 23-летняя безработная девушка фиктивно зарегистрировала в своей квартире на улице Теннисной 17 иностранцев, но на самом деле предоставлять им жилье не собиралась. Ранее полицейские не раз предупреждали ее, что за это предусмотрена ответственность.