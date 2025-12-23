Угольный склад котельной горит в Приморье

Возгорание на территории котельной в районе улицы Пограничной произошло ещё 22 декабря и до сих пор окончательно не ликвидировано, продолжается тление с задымлением, утром виднелись очаги открытого огня. Обстоятельства пожара и его причины выясняются. Жители города в социальных сетях пишут, что дым видно с набережной озера Солёное (от торгового центра «Клён»), а запах гари распространяется на весь район.
По словам очевидцев, на территории горящего склада сегодня работали одна единица техники — бульдозер, давящий тлеющий уголь, и сотрудник, поливающий уголь из шланга. Причём бульдозер, по словам местных общественников, появился после визита прокуратуры, до этого обходились одним огнетушителем и шлангом «с напором воды, как в домашнем водопроводе».
С привлечением контролирующих органов прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.
А восстановительные работы на сетях теплоснабжения после аварии в ночь с 19 на 20 декабря, когда в результате ДТП на улице Спортивной грузовик наехал на трубу теплотрассы, сегодня полностью завершены. Правительство Приморского края информирует, что система заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подаётся всем потребителям.