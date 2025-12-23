Угольный склад котельной горит в Приморье

Возгорание на территории котельной в районе улицы Пограничной произошло ещё 22 декабря и до сих пор окончательно не ликвидировано, продолжается тление с задымлением, утром виднелись очаги открытого огня. Обстоятельства пожара и его причины выясняются. Жители города в социальных сетях пишут, что дым видно с набережной озера Солёное (от торгового центра «Клён»), а запах гари распространяется на весь район.