В аварии на Пермском тракте пострадали двое несовершеннолетних

Госавтоинспекция рассказала подробности ДТП на Пермском тракте.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Свердловской области рассказала о подробностях аварии, которая произошла 21 декабря 2025 года около 14:00 на 320-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург». На данном участке грузовой автомобиль Volvo наехал на стоящий в заторе Volkswagen. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних.

— Причиной столкновения стало несоблюдение водителем грузового транспорта безопасной дистанции и скоростного режима, а также не принятие в расчет сложных погодных и дорожных условий, — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За рулем Volkswagen на момент аварии находилась 44-летняя жительница Первоуральска. Вместе с ней в салоне были ее 17-летняя дочь и 6-летний сын. Они были пристегнуты, а автомобиль был оснащен детским креслом.

Водителем грузовой машины оказался 35-летний житель города Витебска. Он перевозил груз молочки из Москвы в Екатеринбург.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. Оба автомобиля получили механические повреждения.

— На момент ДТП на участке дороги фиксировалось обильное выпадение осадков. Движение осуществляется в штатном режиме. По факту происшествия проводится проверка, — отметили в Госавтоинспекции.