Несколько взрывов прогремели в Киеве

Также взрывы прозвучали в городе Ровно на западе Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве прогремели несколько взрывов, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По его информации, в городе работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но и в 17 других регионах Украины.

На западе страны, в Ровно, также раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передаёт агентство РБК-Украина.

«В Ровно слышны взрывы», — отмечает агентство.

Помимо этого, в Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв утром 23 декабря.