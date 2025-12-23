Несколько взрывов прогремели в Киеве

В Киеве прогремели несколько взрывов, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
По его информации, в городе работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но и в 17 других регионах Украины.
На западе страны, в Ровно, также раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передаёт агентство РБК-Украина.
«В Ровно слышны взрывы», — отмечает агентство.
Помимо этого, в Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв утром 23 декабря.