Нетрезвого водителя из Новосибирской области отправили в колонию

В Колыванском районе Новосибирской области вынесен жёсткий приговор по делу о повторном вождении в нетрезвом виде. Местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он уже был осуждён за аналогичные нарушения.
Суд установил, что 4 августа 2024 года мужчина сел за руль автомобиля «ВАЗ 21099», будучи пьяным. К этому моменту у него уже была непогашенная судимость за тяжкое преступление, а также два приговора 2023 года за вождение в нетрезвом виде. «Суд установил, что 4 августа 2024 г. подсудимый управлял автомобилем “ВАЗ 21099” в состоянии опьянения. Кроме того, в 2023 году он был дважды осуждён за совершение аналогичных преступлений, а также имел судимость за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.
Учитывая рецидив, суд назначил суровое наказание. Виновный приговорён к 1 году лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ему также запретили управлять транспортными средствами на 4 года.
Кроме того, суд полностью поддержал требование прокуратуры о конфискации автомобиля, который использовался для совершения преступления. Автомобиль «ВАЗ 21099», принадлежавший осуждённому, обращён в доход государства.