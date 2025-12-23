Нетрезвого водителя из Новосибирской области отправили в колонию

Суд установил, что 4 августа 2024 года мужчина сел за руль автомобиля «ВАЗ 21099», будучи пьяным. К этому моменту у него уже была непогашенная судимость за тяжкое преступление, а также два приговора 2023 года за вождение в нетрезвом виде. «Суд установил, что 4 августа 2024 г. подсудимый управлял автомобилем “ВАЗ 21099” в состоянии опьянения. Кроме того, в 2023 году он был дважды осуждён за совершение аналогичных преступлений, а также имел судимость за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.