Российские силы ПВО уничтожили за ночь 29 беспилотников ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили 29 украинских беспилотников ночью 23 декабря на регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Так, отмечается, что 14 дронов противника ликвидировано в Ростовской области, семь — в ставропольском крае. По три БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области и Республике Калмыкия. Еще по одному дрону ВСУ сбито в Курской области и Крымским полуостровом.
Сутками ранее, напомним, российские военные ликвидировали за ночь над регионами России 41 украинский беспилотник.
Кроме того, российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Республики Крым вечером понедельника 22 декабря. В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.