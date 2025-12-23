Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 29 беспилотников ВСУ над регионами страны

Ночью 23 декабря в Ростовской области сбито 14 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили 29 украинских беспилотников ночью 23 декабря на регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Так, отмечается, что 14 дронов противника ликвидировано в Ростовской области, семь — в ставропольском крае. По три БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области и Республике Калмыкия. Еще по одному дрону ВСУ сбито в Курской области и Крымским полуостровом.

Сутками ранее, напомним, российские военные ликвидировали за ночь над регионами России 41 украинский беспилотник.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Республики Крым вечером понедельника 22 декабря. В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше