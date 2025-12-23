Поезда МЦД-3 задерживаются по техническим причинам

«На МЦД-3 задерживаются поезда в сторону “Зеленограда-Крюково” и Казанского вокзала из-за остановки состава по техническим причинам на станции “Перово”. На участке “Люберцы” — “Авиамоторная” они временно следуют по другому пути с остановкой на станции “Выхино”, — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги отметили, что в настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции «Перово» с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3; также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы.