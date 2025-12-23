Поезда МЦД-3 задерживаются по техническим причинам

В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги отметили, что в настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции «Перово» с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3; также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы.