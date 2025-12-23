Житель Хабаровска напал на мужчину с перцовым баллончиком

В Хабаровске полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в жестоком уличном грабеже. Злоумышленник напал на мужчину, когда тот возвращался поздно вечером из гостей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным следствия, в переулке Стадионном Индустриального района нападавший догнал жертву со спины, распылил ему в лицо перцовый баллончик, несколько раз ударил по голове и повалил на землю. Затем он открыто похитил смартфон стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого — приезжего из села Новокуровки. Похищенный телефон был изъят, и после следственных действий его вернут владельцу. Заведено уголовное дело о грабеже, которое может грозить до семи лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.