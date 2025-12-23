Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровска напал на мужчину с перцовым баллончиком

Он открыто похитил смартфон и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в жестоком уличном грабеже. Злоумышленник напал на мужчину, когда тот возвращался поздно вечером из гостей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным следствия, в переулке Стадионном Индустриального района нападавший догнал жертву со спины, распылил ему в лицо перцовый баллончик, несколько раз ударил по голове и повалил на землю. Затем он открыто похитил смартфон стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого — приезжего из села Новокуровки. Похищенный телефон был изъят, и после следственных действий его вернут владельцу. Заведено уголовное дело о грабеже, которое может грозить до семи лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.