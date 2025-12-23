Житель Хабаровска напал на мужчину с перцовым баллончиком

По данным следствия, в переулке Стадионном Индустриального района нападавший догнал жертву со спины, распылил ему в лицо перцовый баллончик, несколько раз ударил по голове и повалил на землю. Затем он открыто похитил смартфон стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.